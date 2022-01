Patrimoine mondial : Tokyo déposera sa candidature de la mine de Sado

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a finalement décidé de faire inscrire sa mine de Sado Kinzan au patrimoine mondial de l’Unesco, ce malgré une vive protestation de Séoul. C’est ce qu’a rapporté cet après-midi la NHK, la radio-télévision publique japonaise.Il s’agit d’un lieu de travail forcé où plus de 1 200 Coréens ont été déportés pendant la Seconde guerre mondiale.La première initiative a été prise par la préfecture de Niigata où se trouve cette mine. Et le conseil d’examen culturel du Japon y a donné son feu vert le 28 décembre dernier. Depuis, Tokyo aurait examiné d’y renoncer selon certains médias de l’Archipel.Finalement, l’exécutif nippon a tranché aujourd’hui. Le Premier ministre Fumio Kishida en a discuté avec les ministres concernés par ce dossier, à savoir ceux des Affaires étrangères et de la Culture. Il devrait expliquer cette décision ce soir devant les journalistes.Selon l’agence de presse Kyodo News, il reste une seule et dernière formalité avant de déposer la candidature de la mine de Sado à l’Unesco. Le gouvernement n’a qu’à entériner ce projet en conseil des ministres. La réunion aura lieu le 1er février prochain.