Photo : YONHAP News

Après une semaine catastrophique, la Bourse de Séoul souffle un peu. En effet, le Kospi, l'indice principal termine la séance et la semaine en hausse de 1,87 %, à 2 663,34 points. Même son de cloche pour le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques. Il prend 2,78 % à 872,87 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 344,25 wons (-5,23 wons) et le dollar américain 1 205,50 wons (+2,7 wons).Du fait des congés du Nouvel an lunaire, la Bourse de Séoul réouvrira seulement le jeudi 3 février.