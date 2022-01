Photo : YONHAP News

Le froid se réinstalle tranquillement sur la péninsule sud-coréenne. Les températures sont légèrement redescendues ce matin atteignant -6°C à Séoul et à Daejeon, -2°C à Gangneung et à Gwangju, respectivement dans le Nord-Est et le Sud-Ouest du pays, ou encore 0°C à Busan. Le mercure n’était pas très élevé dans l’après-midi dans le quart nord-ouest, avoisinant les 3-4°C. Les villes côtières au Sud ont vu leur thermomètre grimper jusqu’à 10°C.En ce qui concerne le temps, il était assez nuageux ce matin et devrait l’être tout au long de la journée, avec néanmoins de belles éclaircies à certains moments.Pour ce weekend, les conditions météorologiques seront grandement similaires. Avec le retour d’un grand soleil prévu dimanche après-midi.