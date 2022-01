La Corée du Nord tire un nouveau projectile en direction de la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé ce matin un nouveau projectile non identifié en direction de la mer de l’Est. C’est ce qu’a fait savoir l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) auprès des journalistes. Les analyses sur la nature de cet engin tout comme sur sa distance parcourue sont en cours. Et en coopération avec Washington, Séoul surveille de près les mouvements au nord du 38e parallèle.Depuis le 5 janvier, Pyongyang a déjà effectué six lancements. Le dernier test remonte à jeudi, où il avait tiré deux projectiles tactiques guidés sol-sol vers la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Petit rappel : le régime de Kim Jong-un avait déclaré le 20 janvier dernier qu’il pourrait revenir sur le moratoire de 2018 sur les essais nucléaires et ceux de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), susceptibles de frapper le continent américain.Depuis la prise de fonction du jeune leader, fin 2011, c'est la première fois que le royaume ermite effectue des tests de missiles à sept reprises en un mois.