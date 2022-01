Pyongyang tire son 7e projectile de l’année, le NSC se réunit

Photo : YONHAP News

Pyongyang a tiré ce matin, vers 7h52, un nouveau projectile présumé être un missile balistique à moyenne portée depuis sa province de Jagang en direction de la mer de l’Est. C’est ce qu’a fait savoir l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) auprès des journalistes. Les analyses sur la nature de cet engin tout comme sur sa distance exacte parcourue sont en cours.Depuis le 5 janvier dernier, six tests ont déjà été effectués par la Corée du Nord. Le dernier remonte à jeudi, où elle avait lancé deux projectiles tactiques guidés sol-sol vers la mer qui sépare les deux Corées et le Japon.Séoul, en collaboration avec Washington, surveille de près les mouvements dans le pays communiste afin de faire face aux éventuelles provocations supplémentaires.Le Conseil de sécurité nationale (NSC) s'est réuni, dans la matinée, sous la présidence du chef de l’Etat. Moon Jae-in a qualifié le nouveau tir de missile du Nord comme une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le régime de Kim Jong-un, rappelons-le, avait déclaré le 20 janvier dernier qu’il pourrait revenir sur le moratoire de 2018 sur les essais nucléaires et ceux de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), susceptibles de frapper les USA.Et depuis la prise de fonction de Kim Ⅲ, fin 2011, c'est la première fois que le royaume ermite effectue des tests de missiles à sept reprises en un mois.