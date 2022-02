Photo : KBS News

Le président de la République a souligné que la propagation du variant Omicron du COVID-19 était l’épreuve la plus difficile à surpasser. Moon Jae-in en a fait part aujourd’hui dans son message de vœux présenté dans une courte vidéo, à l’occasion du Nouvel an lunaire qui débute demain.Tout en remerciant les personnels médicaux et les citoyens d’avoir surmonté avec brio les épreuves de la pandémie, le chef de l’Etat les a priés de coopérer jusqu’à ce que le pays se rétablisse, tant sur le plan économique que sanitaire.Dans la foulée, le locataire de la Maison bleue s’est engagé à déployer tous les efforts nécessaires afin d’accueillir un printemps chaleureux.