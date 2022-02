Pyongyang annonce avoir testé un missile balistique à portée intermédiaire

Photo : KBS News

La Corée du Nord a confirmé ce matin avoir testé la veille un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM), appelé « Hwasong-12 », et ce avec succès. Selon l'agence de presse nord-coréenne (KCNA), le tir a été réalisé dans le but d’examiner la qualité des engins sélectionnés par hasard, notamment sur la précision, la sécurité et l’efficacité. Cette annonce laisse entrevoir que Pyongyang produit en masse ces projectiles pour un déploiement sur le terrain.Plus tôt, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait fait savoir que le missile tiré hier depuis la province de Jagang en direction de la mer de l’Est avait parcouru 800 km à un angle élevé, en atteignant une altitude maximale de 2 000 km. Si le lancement est réalisé à un angle normal, à savoir de 30° à 45°, la portée dépassera 4 000 km.C’est la première fois depuis quatre ans et deux mois que le pays communiste effectue un essai de projectile à une portée égale ou supérieure au niveau intermédiaire. En novembre 2017, il avait lancé « Hwasong-15 », missile balistique intercontinental (ICBM).Et à propos du tir d’un IRBM hier par le régime de Kim Jong-un, un haut responsable de l’administration Biden l’a exhorté à reprendre le dialogue, tout en craignant que ce dernier relance les tests d’ICBM et revienne sur le moratoire de 2018 sur les essais nucléaires.D’après l’agence de presse Reuters, cet officiel américain a affirmé que le royaume ermite continuait à violer les résolutions de l’Onu avec sa septième démonstration de force de l’année, alimentant l’instabilité de la région. Et d’ajouter que Washington prendrait des mesures pour tenir ses promesses faites à ses alliés.