74 athlètes sud-coréens s’envolent pour les JO d’hiver de Pékin

La délégation sud-coréenne s’est envolée ce matin vers la Chine afin de participer aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, qui commencent le 4 février, ce vendredi donc.Pour rappel, les équipes de patinage de vitesse sur piste courte, de luge et de ski de fond se sont déjà installées sur place. Ainsi, 41 athlètes de skeleton, de bobsleigh, de patinage de vitesse et de biathlon ainsi que des membres du staff, soit au total 74 personnes, ont pris le vol.La Corée du Sud sera présente dans six sports sur sept pour ce rendez-vous sportif planétaire qui se déroule encore sous le COVID-19. 64 athlètes y concourront à l’exception du hockey sur glace.Le pays hôte, la Chine, devrait exceller en patinage de vitesse sur piste courte, discipline de prédilection des sud-Coréens. L’objectif des guerriers de Taegeuk est de se classer parmi les 15 nations les plus puissantes dans le classement général, avec entre autres deux médailles d’or.