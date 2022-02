COVID-19 : les nouvelles contaminations dépassent la barre des 17 000 pour la troisième journée consécutive

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a franchi le seuil des 17 000 pour le troisième jour d’affilée en s’établissant à 17 085 : 16 850 contaminations domestiques, dont 61,8 % d’entre elles ont été identifiées dans la région de Séoul, et 235 cas importés.Par ailleurs, 7 019 individus ont été contrôlés positifs au variant Omicron entre le 23 et le 29 janvier, ce qui porte le nombre total à 16 879.Cependant, cette explosion de nouveaux cas ne se fait pas encore ressentir dans le recensement des cas graves et de morts. Ce lundi à minuit, 277 patients se trouvaient dans un état critique et 23 décès supplémentaires ont été déclarés.Ainsi, le taux d’occupation des lits en soins intensifs dans les hôpitaux est de 15,6 % et 1 982 lits restent disponibles.Côté vaccination, 53,1 % de la population a reçu l’injection de rappel. Ce chiffre est encore plus élevé chez les 60 ans et plus, s’élevant à 85,8 %.