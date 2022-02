Mine de Sado : Tokyo se souciait davantage de Washington que de Séoul pour sa candidature au patrimoine mondial

Photo : KBS News

Tokyo a consulté Washington avant d’annoncer sa décision de faire inscrire sa mine de Sado Kinzan au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour rappel, il s’agit d’un lieu de travail forcé où un millier de Coréens ont été mobilisés par le Japon pendant la guerre du Pacifique.Selon le journal japonais Nihon Keizai Shimbun, le Premier ministre nippon Fumio Kishida a expliqué son projet à un haut diplomate de l’ambassade des Etats-Unis au Japon, Raymond F. Greene, vendredi matin, avant d’officialiser sa candidature le soir même. Cette démarche aurait été prise alors que la Maison blanche se préoccupait de l’envenimement du conflit historique entre ses deux alliés asiatiques.En effet, les Etats-Unis ont récemment affirmé au Japon qu’il n’était pas souhaitable qu’il se chamaille avec la Corée du Sud alors que leur alliance devrait se confronter à un grand enjeu, la Chine. Un responsable du département d'Etat américain l’a annoncé à la suite du sommet entre Biden et Kishida, qui s’est tenu le 21 janvier dernier par visioconférence.Le quotidien nippon a aussi rapporté que Tokyo s’était donc soucié de l’avis de Washington et non pas celui de Séoul sur ce dossier sensible, d’autant que cette recommandation avait de fortes possibilités d’aggraver les relations avec ce dernier, alors que l’administration Biden espérait le contraire.Pour rappel, vendredi dernier, le gouvernement sud-coréen a tout de suite exprimé, dans un communiqué, ses profonds regrets sur les intentions de Tokyo et l’a incité de nouveau à revenir sur sa décision.