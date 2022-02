Le premier débat entre Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol risque d'être annulé

Photo : YONHAP News

Le premier débat entre Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol, initialement prévu ce soir à 18 h, semble de facto annulé. Le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente pour le tête-à-tête entre leur candidat présidentiel.Le parti au pouvoir a critiqué les changements de dernière minute de la première force de l’opposition au sujet de la présence de documents lors du débat. D’après le Minjoo, ce dernier aurait d’abord demandé que les deux prétendants ne portent pas sur eux des fiches, ensuite à l'exception de celles concernant l’affaire du quartier de Daejangdong, auquel le candidat de la formation présidentielle est soupçonné d’être mêlé.Dans ce contexte, le candidat du PPP a annoncé relancer ses activités à 15h. Puis à 16h30. Ce qui laisse entendre que le débat du jour est vraisemblablement annulé.Côté promesse électorale, Lee Jae-myung a dévoilé trois initiatives pour les jeunes, à savoir la relance d’une partie du concours national de magistrature, l’augmentation du nombre d’étudiants admis à l’université via des examens ordinaires et la réforme du système de recrutement dans les entreprises, de manière à ce qu’il permette l’accès équitable des jeunes au monde du travail, quelle que soit leur situation familiale, leur région d’origine ou leur université.En face, Yoon Suk-yeol a promis de simplifier le système de tri et du traitement des déchets d’aliments et de réduire l’utilisation des produits à usage unique.