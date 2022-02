Yoon Suk-yeol et Lee Jae-myung toujours au coude-à-coude dans les sondages

Photo : KBS News

Le candidat présidentiel du Minjoo, le parti au pouvoir, suit de près son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP) selon la dernière enquête réalisée par l’agence Real Meter. En effet, la cote de popularité de Yoon Suk-yeol a reculé de 1,8 point en une semaine pour s’établir à 40,2 %, alors que Lee Jae-myung a obtenu 38,5 % d’opinion favorable, soit une progression de 1,7 point.Viennent ensuite le candidat du Parti du peuple, parti minoritaire centriste, Ahn Cheol-soo, avec 10,3 % et la candidate du Parti de la justice, petite formation progressiste, Sim Sang-jung, créditée de 2,4 %.Enfin, 49,1 % des sondés ont répondu en faveur des candidats de l’opposition pour condamner le gouvernement actuel alors que 41,4 % ont opté pour le prétendant du parti présidentiel pour assurer la stabilité de la gestion des affaires de l’État.Ce sondage a été effectué auprès de 3 047 adultes entre dimanche et vendredi, présentant un taux de fiabilité de 95 % avec une marge d’erreur de 1,8 point. Pour plus de détails, consultez le site www.nesdc.go.kr.