Météo : matinée ensoleillée, risque de fortes chutes de neige dans la soirée

Photo : KBS News

A la veille de la nouvelle année du Tigre, le soleil et le froid étaient au rendez-vous en Corée du Sud. Dans la matinée de ce troisième jour de congé du Nouvel an lunaire, le beau temps était majoritaire sur la péninsule. Quelques nuages sur la région métropolitaine, ainsi que dans le sud-ouest du territoire ont fait leur apparition. Le thermomètre affichait des valeurs relativement basses, avec, -10°C à Andong, -6°C à Séoul et Daegu ou encore -1°C à Busan.En revanche, ce ciel agréable va se couvrir. En effet, Météo Corée devrait émettre un avertissement de fortes chutes de neige pour ce soir. Les régions du Nord, du centre et du Sud-Ouest sont concernées. Un maximum de 10 cm est attendu jusqu’à demain midi. Attention au volant à ceux qui rentrent dans leur région natale ou qui profitent des vacances pour voyager. Le reste du pays du Matin clair devrait rester ensoleillé.