Tirs de missiles nord-coréens : Washington souhaite toujours une solution diplomatique

Photo : YONHAP News

Washington a une nouvelle fois réagi à la série de tirs de missiles de la Corée du Nord.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole du département d’Etat a affirmé que le développement nucléaire et balistique de Pyongyang était un défi de longue date, qui a fait souffrir les gouvernements successifs américains. Ned Price a ajouté que l’administration Biden, elle, appelait à une solution diplomatique, tout en envisageant d’autres dispositions visant à faire endosser au régime de Kim Jong-un sa responsabilité.La voix de la diplomatie américaine a alors évoqué le fait que rien que le mois dernier, son pays avait imposé des sanctions à huit nord-Coréens et entités ayant approvisionné le royaume ermite des biens liés à son programme d’armes de destruction massive et de missiles balistiques. Et de préciser que les Etats-Unis poursuivront leurs discussions avec les Nations unies sur le défi nord-coréen. Il a ainsi laissé entrevoir la possibilité de nouvelles mesures punitives à l’encontre du Nord, si celui-ci continue ses provocations.Plus tôt dans la journée, la porte-parole de la Maison blanche a elle aussi rappelé que Pyongyang avait également testé ses missiles plusieurs dizaines de fois sous les administrations précédentes et qu’à chaque fois, Washington avait engagé un dialogue avec lui. Jen Psaki a souligné que la voie diplomatique restait toujours ouverte.De son côté, son collègue du Pentagone John Kirby a mentionné la solidité de la préparation militaire dans la péninsule face à l’éventuel lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par la Corée du Nord. Un engin qui est capable d’atteindre le continent américain.