Séoul, Washington et Tokyo échangent sur les tirs de missiles nord-coréens aux Nations unies

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, les ambassadeurs sud-coréen, américain et japonais ont échangé sur la réponse à donner à la multiplication des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord.C’est la représentante des Etats-Unis auprès de l’organisation internationale qui en a fait part hier sur son compte Twitter. Linda Thomas-Greenfield y a précisé avoir mené des discussions avec ses homologues sud-coréen et japonais, Cho Hyun et Kimihiro Ishikane. Les trois diplomates auraient alors réaffirmé que leurs pays renforceraient leur coopération afin de complètement dénucléariser la péninsule.Le Conseil de sécurité de l’Onu a prévenu qu’il pourrait prendre « des mesures supplémentaires graves », si l’Etat communiste procédait à un nouvel essai nucléaire ou balistique. L’organe sécuritaire avait déjà adopté plusieurs résolutions de sanctions à son encontre.Précédemment, le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk et son homologue américain Sung Kim avaient dénoncé le lancement, dimanche, d’un missile à portée intermédiaire nord-coréen, le qualifiant de « défi aux résolutions onusiennes ». Ils se sont néanmoins engagés à poursuivre des efforts visant à renouer au plus vite le dialogue avec Pyongyang.