COVID-19 : un bilan quotidien de plus de 10 000 cas positifs depuis une semaine

Photo : YONHAP News

18 343 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures : 18 123 d’origine locale et 220 importés.Plus de 10 000 personnes ont été contaminées le 26 janvier, pour la première fois depuis le début de l'épidémie en janvier 2020. Le chiffre reste supérieur à ce seuil symbolique pour le septième jour consécutif. Et on comptabilise désormais 272 patients victimes de formes graves du virus et 17 décès supplémentaires ont été recensés en l’espace de 24 heures, portant à 0,78 % le taux de létalité.Avec 82 860, le nombre d’infectés qui se soignent à leur domicile a atteint un record. Il s’agit d’une augmentation de 7 151 individus en un jour. Quant aux lits en soins intensifs, il sont à 16,3 % occupés à travers le pays.Côté vaccination, plus de la moitié des habitants, à savoir 53,1 %, ont reçu une dose de rappel.Par ailleurs, une deuxième cargaison de Paxlovid, la pilule anti-COVID du laboratoire américain Pfizer, est arrivée aujourd’hui. Elle contient 11 000 doses. Jusqu’à présent, le gouvernement en a commandé un total de 762 000 ainsi que 242 000 traitements développés par Merck, commercialisés sous le nom de Molnupiravir.