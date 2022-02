Record historique des exportations en janvier

Photo : YONHAP News

Nouveau record des exportations. Le mois dernier, la Corée du Sud a enregistré une progression à deux chiffres des ventes de ses produits hors des frontières, et ce en dépit de la propagation de l’épidémie de coronavirus et de la hausse des matières premières.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a précisé aujourd’hui que les exportations et les importations avaient toutes deux grimpé de 15,2 % et 35,5 %, à 55,3 milliards de dollars et à 60,2 milliards de dollars respectivement. Le pays a ainsi dégagé un déficit commercial de 4,9 milliards de dollars.C’est la première fois que le montant des expéditions franchit le seuil des 50 milliards de dollars en janvier. Un record historique donc pour un premier mois de l’année. A noter aussi que la dynamique de leur croissance à deux chiffres s’est poursuivie pour le 11e mois consécutif. C’est du jamais-vu depuis 10 ans.Pour être un peu plus précis, les ventes à l’étranger de 14 des 15 produits phares du pays du Matin clair ont bondi. Ils comprennent notamment les semi-conducteurs, les produits pétrochimiques et sidérurgiques.Géographiquement, les expéditions vers les nouveaux marchés émergents ont connu une embellie considérable, sans oublier la Chine, l’Union européenne, l’Association des nations de l’Asie du Sud-est et le Japon.Les importations ont elles aussi affiché une flambée, la deuxième plus importante de l’histoire pour un mois de janvier.