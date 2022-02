Yomiuri Shimbun : Joe Biden se rendrait à Séoul fin mai

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis étudie la possibilité de se rendre à Séoul en mai, après la fin du quinquennat du chef de l’Etat sud-coréen, Moon Jae-in, qui expirera le 9 mai. C’est une information publiée aujourd’hui par le quotidien japonais Yomiuri Shimbun.Selon des sources des gouvernements de Tokyo et Washington citées par le journal, les discussions sont en cours pour un voyage de Joe Biden dans l’Archipel, fin mai, pour le sommet du Quad, une alliance anti-Pékin regroupant les Etats-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon. Le dirigeant américain pourrait ainsi en profiter pour se rendre au pays du Matin clair.Le Yomiuri Shimbun a ajouté que la date pourrait être avancée ou repoussée selon l’agenda des Premiers ministres indien et australien.Lors de son périple dans les deux principaux pays alliés des Etats-Unis en Asie, le successeur démocrate de Donald Trump chercherait à faire valoir la coopération à trois face à la Chine et à la Corée du Nord.