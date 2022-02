Débat présidentiel entre Lee Jae-myung et Kim Dong-yeon mercredi soir

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, candidat du Minjoo, au pouvoir, à la présidentielle de mars a décidé de débattre demain soir avec Kim Dong-yeon, ancien ministre de l’Economie et des Finances, qui brigue lui aussi la Cheongwadae. Ce dernier dirige un petit mouvement baptisé « Nouvelle vague ».Leur débat se déroulera pendant 95 minutes et portera sur les trois principaux sujets : l’économie, la politique ainsi que la diplomatie et la sécurité. Programmé hier soir, le duel entre Lee et son rival numéro un Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a finalement été annulé.Le prétendant de la principale force de l’opposition continue par ailleurs de multiplier ses promesses électorales. Aujourd’hui, il a annoncé des engagements visant à conquérir le cœur des électeurs âgés.Sim Sang-jung du Parti de la justice a visité aujourd’hui un hôpital dédié aux patients touchés par le COVID-19. Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, lui, prépare un débat télévisé inédit à quatre, prévu jeudi soir.