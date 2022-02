Météo : Séoul se réveille sous la neige

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ont pu vivre un moment historique. En effet, en 22 ans, ce n'est que la troisième fois qu'il neige lors du Jour de l’an lunaire. Par ailleurs, 2022 devient l’année où les flocons ont été les plus abondants sur la même période.Les autorités météorologiques ont relevé jusqu’à 10 cm de neige dans la région centrale. 5 cm ont été enregistrés à Séoul, où l’avertissement de fortes chutes de neige a été levé. Ces conditions devraient se calmer dans l’après-midi sur tout le territoire. En revanche, Météo Corée alerte sur les risques de verglas qui devrait se former ce soir et perdurer jusqu’à demain, dernier jour du congé. Prudence donc sur les routes.Côté températures, le froid était un peu moins saisissant qu’hier. Le thermomètre n’est descendu qu’à -3°C à Séoul et Daegu, -2°C à Daejeon. Il faisait même 5°C sur l’île méridionale de Jeju ce matin. Dans l’après-midi, le mercure était compris entre 2°C et 6°C au Nord et 4°C et 10°C dans la moitié inférieure de la péninsule. Les littoraux est et sud, en plus de Jeju ont connu les températures les plus agréables.