Guetters condamne le tir de missile à moyenne portée effectué dimanche par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Secrétaire général des Nations unies a condamné le dernier tir de missile nord-coréen et a appelé Pyongyang à s'abstenir de nouvelles provocations.Dans un communiqué publié hier, Antonio Guetters a dénoncé une rupture du moratoire annoncé par la Corée du Nord en 2018 sur les lancements de cette nature et une violation claire des résolutions du Conseil de sécurité.Le patron de l’Onu s’est dit également inquiet que le pays communiste ait ignoré la sécurité des transports aériens et maritimes. Dans la foulée, il a appelé toutes les parties concernées à poursuivre la recherche d’une solution pacifique et diplomatique.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a tiré, dimanche matin, un missile balistique de portée intermédiaire (IRBM) depuis la province de Jagang vers la mer de l’Est, susceptible d’atteindre l’île américaine de Guam.Par ailleurs, les Etats-Unis ont demandé de convoquer d’urgence, demain, une réunion du Conseil de sécurité. Au menu des discussions : le dernier lancement d’IRBM du royaume ermite, bien évidemment. La réunion se tiendra sans doute à huis clos et l’horaire de sa tenue sera fixée par Moscou.Lundi, c’était la dernière journée de présidence du Conseil de la Norvège. Elle a passé hier, le premier février, la main à la Russie.