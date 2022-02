Mondiaux 2022 : la Corée du Sud décroche sa dixième qualification d’affilée

Photo : KBS News

La Corée du Sud a obtenu son billet pour la Coupe du Monde de football 2022 en s’imposant contre la Syrie, 2 à 0, grâce à deux buts signés par Kim Jin-su et Kwon Chang-hoon. Le match se tenait hier à Dubaï aux Emirats arabes unis.L’équipe sud-coréenne valide ainsi son ticket pour le Qatar et terminera deuxième de sa poule quel que soit le résultat de ses deux derniers à jouer. Elle comptabilise jusqu’ici 20 points avec 6 victoires et 2 matchs nuls.Il s’agit de sa dixième qualification consécutive pour les mondiaux depuis l’édition de 1986 qui s’est déroulée au Mexique. La Corée du Sud est le premier pays asiatique à réaliser cette performance et le sixième dans le monde.Les hommes de Paulo Bento regagneront le pays aujourd’hui avant d’être convoqués pour les 9e et 10e matchs prévus le mois prochain.Par ailleurs, dans la poule B, l’équipe vietnamienne conduite par le sud-Coréen Park Hang-seo a battu la Chine 3 à 1, une première dans l’histoire de ce pays de l’Asie du Sud-est.