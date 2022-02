Pyongyang organisera ce dimanche l’Assemblée populaire suprême

Photo : KBS News

Alors que la Corée du Nord enchaîne les tests balistiques depuis le début de l’année, elle organisera ce dimanche une session de l’Assemblée populaire suprême. Cette dernière est le Parlement du pays communiste.Pour ce qui est du programme, les médias nord-coréens se sont contentés de rapporter brièvement que la nouvelle session portera sur différents projets de l’État pour l’année 2022, le budget, la loi relative à l’enfance ainsi que celle portant sur la protection des droits des expatriés nord-coréens à l’étranger.Toutefois ce qui devrait attirer le plus d'attention est la présence ou non du dirigeant nord-coréen à cette assise et si c’est le cas, le contenu du message qu’il pourrait dévoiler, notamment à l’adresse des Etats-Unis ou de la Corée du Sud. Pour rappel, depuis 2019, Kim Jong-un a profité de cette occasion pour faire part de sa position vis-à-vis de Séoul et Washington.Par ailleurs, l’homme fort de Pyongyang a assisté, hier, à un spectacle produit à l’occasion de Seollal, la fête du Nouvel an lunaire, en compagnie de son épouse. C’était la première fois que Ri Sol-ju faisait une apparition publique depuis le 9 septembre dernier.