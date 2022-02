Plus de 100 000 voitures électriques nouvellement immatriculées en 2021

Photo : YONHAP News

L'année dernière, le nombre de véhicules électriques nouvellement immatriculés en Corée du Sud a dépassé les 100 000. C’est une première. D’après le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, il s’agit d’un bond de 115 % par rapport à l’année précédente.Le pays du Matin clair figure ainsi parmi les pays à compter plus de 100 000 voitures électriques déclarées en 2021 avec les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Norvège.Le nombre total de véhicules électriques cumulés en Corée du Sud est d'environ 231 400. C’est le constructeur Hyundai Motors qui arrive en tête des parts de marché de 44 %, suivi de Kia avec 23,7 % et l’américain Tesla avec 14,2 %.Pour ce qui est des voitures écologiques, et cela comprend les véhicules électriques, à hydrogène et hybrides, les ventes ont grimpé de 339 000 l'an dernier, enregistrant 1,16 million d'immatriculations cumulées.Les véhicules verts, qui s'élevaient à 601 000 unités en 2019, ont presque doublé en deux ans, dépassant pour la première fois la barre du million.