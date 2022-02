COVID-19 : la Corée du Sud rapporte plus de 20 000 nouveaux cas

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections au COVID-19 continue de battre des records face à la vague Omicron. 20 270 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. C’est la première fois que le seuil de 20 000 est franchi en Corée du Sud depuis l’éclatement de la pandémie. Malgré le congé du Nouvel an lunaire, où moins de tests ont été effectués, le chiffre est en augmentation de 50 % sur une semaine et a plus que triplé par rapport à il y a deux semaines.La flambée des infections est attribuable au variant Omicron qui représente désormais 80 % de toutes les contaminations. Elle a également profité de la fête traditionnelle de Seollal qui tombait cette semaine et qui voit généralement une multiplication des déplacements des citoyens. Par contre, le nombre de patients en réanimation et celui de décès sont restés stables avec 278 et 15, et le taux d’occupation de lits s’élève à 15,9 %.Afin de faire face à ce variant hautement contagieux, mais moins dangereux que son cousin Delta, les autorités sanitaires ont remanié le système de dépistage. A partir de demain, seules les personnes à haut risque feront des tests PCR, le reste se contentera de tests antigéniques.Les premiers concernés sont les individus âgés de plus de 60 ans, ceux qui ont eu un contact étroit avec une personne infectée, les voyageurs venant de l’étranger et les habitants fréquentant des établissements à risque, entre autres. Cela concernera aussi ceux qui ont été testés positifs lors d’un autotest ou un test antigénique.Le test PCR est proposé dans quelque 1 000 endroits. Il est toujours gratuit dans les centres de dépistage, mais coûte 5 000 wons, soit moins de 4 euros, dans les cabinets locaux.Le certificat de test antigénique négatif aura une durée de validité de 24 heures contre 48 heures pour l’examen PCR.