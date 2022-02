Photo : YONHAP News

Le fabricant sud-coréen, Hanwha Defense, a signé, hier, un contrat de vente d'obusiers automoteurs K9 avec l'Égypte pour un montant de plus de 1,6 milliard de dollars. D’après l'Administration du programme de défense (Dapa), cette signature marque la première entrée du système d'artillerie sud-coréen sur le marché africain.L'accord comprend la production de K9 en Égypte et un transfert de technologie. La Dapa n'a cependant pas donné de détails, notamment la date et le nombre d'obusiers K9 qui seront fournis au Caire.L'accord fera de l'Égypte le huitième pays étranger à adopter le système K9. Les autres nations à avoir choisi ce système sont la Turquie, la Pologne, l'Inde, la Norvège, la Finlande, l'Estonie et l'Australie.