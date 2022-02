Premier débat télévisé, demain, entre les quatre principaux candidats à la présidentielle

Photo : YONHAP News

A cinq semaines de l’élection présidentielle, les quatre principaux candidats se rencontreront dans un débat télévisé demain et ce pour la première fois. Cette table ronde sera diffusée en direct sur les trois chaînes hertziennes. Une occasion de changer la donne de la course à la Maison bleue dont rien n’est encore joué.Lee Jae-myung du Minjoo, le parti présidentiel, devrait miser prioritairement sur son programme électoral. Il pourrait ainsi mettre en avant ses visions politiques sur la structure de l’Etat ainsi que ses promesses en faveur d’une vie heureuse des citoyens. Il devrait notamment souligner son expérience administrative et sa capacité d’exécution en tant qu’ancien maire de Seongnam et ex-gouverneur de la province de Gyeonggi.Dans le camp d’en face, Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP) va très certainement chercher à relever les lacunes des engagements de son grand rival Lee, tout en défendant les siens vulnérables aux critiques telles que l’installation supplémentaire du THAAD, le système de défense antimissiles américain. L’ancien procureur général devrait également tenter de convaincre les électeurs avec ses projets liés à la stabilisation du marché immobilier.Pour ce qui est du candidat du Parti du peuple, Ahn Cheol-soo, il devrait appuyer sur le fait que Lee et Yoon restent silencieux sur la réforme de la pension nationale et du code du travail alors qu’ils promettent monts et merveilles dans d’autres domaines. Le candidat centriste devrait aussi chercher à se distinguer de ces derniers en proie à des soupçons de corruption par sa transparence et ses compétences.Enfin, Sim Sang-jung du parti de la Justice, une petite formation progressiste, pourrait faire valoir sa communication avec les citoyens pour accentuer sa présence. Sa campagne électorale est en train de recueillir des questions que les électeurs souhaitent abordées sur le plateau du débat.Par ailleurs, Lee Jae-myung débattra ce soir avec Kim Dong-yeon, le prétendant du parti baptisé Nouvelle vague sur la chaîne de radio CBS. La discussion de 90 minutes portera sur trois volets : la politique, l’économie ainsi que la diplomatie et la sécurité.