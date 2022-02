Photo : YONHAP News

Un vent glacial s’est abattu sur toute la péninsule coréenne en ce dernier jour du congé du Nouvel an lunaire. Ce matin, les températures étaient nettement descendues sous le 0 degré. A huit heures, on relevait notamment un -9°C à Seoul, -7°C à Daejon dans le centre, ou encore -1°C sur la côte sud-est du pays.Dans l’après-midi par contre, le mercure s’est légèrement repris. A 14h, il faisait 1°C dans la capitale, 5°C à Daegu dans le sud-est et 7°C à Busan, le grand port également dans sud-est de la péninsule.Un schéma identique avec des températures glaciales en nuit et un mercure plus clément en journée devrait se reproduire jusqu’en fin de semaine.