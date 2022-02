Photo : YONHAP News

Au dernier jour du congé du Nouvel an lunaire, de gros ralentissements sur toutes les autoroutes du pays depuis ce matin avec des voyageurs qui rentrent chez eux après s’être rendus dans leurs régions natales.Selon la KEC, la société coréenne des autoroutes, pour arriver à Séoul, il faut compter 5 heures 20 minutes au départ de Busan, 4 heures 20 minutes de Daegu, 4 heures de Gwangju et 2 heures 40 de Gangneung.En tout, 4,3 millions de véhicules roulent sur les routes en même temps dont 460 000 qui cherchent à rejoindre la capitale et ses alentours depuis les provinces, et 330 000 dans le sens inverse.Les bouchons atteindront leur pic entre 16 et 17h avant de prendre fin entre 22 et 23 h.