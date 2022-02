COVID-19 : entrée en vigueur des nouvelles mesures adaptées à l’Omicron

Photo : YONHAP News

L’épidémie de COVID-19 continue de s’emballer autour du variant Omicron. 22 907 nouveaux cas positifs ont été confirmés ces dernières 24 heures. La situation doit s’envenimer davantage, les sud-Coréens reprenant le travail aujourd’hui après les congés du Nouvel an lunaire durant lesquels beaucoup se sont rassemblés.Il est cependant rassurant de constater que le nombre de patients atteints de formes graves du virus a reculé de plus de 100 individus en une semaine et que le taux de létalité est tombé à 0,75 %.Quant au nombre de contaminés qui se soignent à leur domicile, il a plus que doublé pour s’élever à environ 97 000, également sur la même période. Les autorités sanitaires mettent en place de nouvelles mesures adaptées à la montée du mutant Omicron, très contagieux.Le nouveau protocole, qui entre en vigueur dès aujourd’hui, concerne pour l’essentiel les tests PCR. Celui-ci est désormais réservé à certaines catégories de personnes jugées plus prioritaires. Il s’agit notamment des plus de 60 ans, des cas contacts signalés par un centre de santé publique, de ceux dont les tests antigéniques sont positifs, des cas présentant des symptômes confirmés par un médecin ou encore des employés d’établissements à risque de contamination élevé.Les autres feront d’abord un autotest dans un centre de dépistage ou un antigénique rapide dans une clinique désignée.Jusqu’à présent, plus de 1 000 cliniques de proximité ont annoncé leur intention de diagnostiquer et traiter les malades du coronavirus. Environ 300 d’entre elles et quelque 390 établissements spécialisés en maladies respiratoires et équipés de salles de pression négative lancent aujourd’hui ces consultations.