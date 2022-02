Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira demain pour débattre du dernier tir de missile de Pyongyang. Une information publiée par les agences de presse russes Tass et Sputnik.Les Etats-Unis, de concert avec le Royaume-Uni et la France, avaient demandé de tenir la réunion, à l’origine aujourd’hui. Mais la date a finalement été fixée à vendredi par la Russie, qui prend la présidence tournante de l’organe pour le mois de février.Dimanche, la Corée du Nord a tiré un missile à portée intermédiaire, de type Hwasong-12, en direction de la mer de l’Est, en violation des résolutions du Conseil. Cet engin, le plus puissant lancé depuis 2017, est capable d’atteindre l'île américaine de Guam, dans le Pacifique. Il s’agissait de sa septième démonstration de force de l’année.