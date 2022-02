28 % de Séouliennes disent pouvoir avoir des enfants sans être mariées

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a présenté le profil des Séouliennes 2021, dressé à partir des statistiques sur la population, le logement et d'autres questions sociales, réalisées entre 2018 et 2021.Selon cette étude, une femme sur trois ou quatre qui habitent dans la capitale pense pouvoir avoir des enfants sans être mariée. Il est de 31,6 % chez les hommes. Quant au concubinage des non mariés, 58,1 % de Séouliennes y sont favorables, alors que 60,8 % le sont pour le sexe opposé.52,7 % d'habitants masculins de la ville ont donné la priorité pour la vie conjugale, non pas au couple lui-même, mais aux autres membres des deux familles, contre 47,2 % pour la gente féminine.Concernant la composition démographique de la capitale, sur la population totale qui a atteint environ 9,8 millions au 2e trimestre de l'an dernier, 51,4 % étaient des femmes.Par tranche d'âge, la part des enfants et des adolescents a baissé pour les deux sexes, soit de 15,7 % en 2005 à 10,1 % en 2020 chez les filles et de 17,5 % à 11,2 % sur la même période chez les garçons. En revanche, la part des personnes âgées a fortement augmenté, de 8,4 % à 16,7 % pour le sexe féminin et de 6,2 % à 14 % chez son pendant masculin.Un peu plus de femmes que d’hommes forment des familles mono-ménages : parmi 1,4 million de ménages de ce type, recensés en 2020, dans 53,2 % des cas, le foyer était mené par une femme contre 46,8 % par un homme.Quant aux droits citoyens, le taux de participation aux élections législatives 2020 était légèrement plus élevé chez les dames avec 68,5 %. Il était de 67,6 % chez les messieurs. Par tranche d'âge, chez les moins de 60 ans, la participation féminine était plus importante, mais le contraire a été remarqué passé cet âge.Au sujet de l'évolution de la vie quotidienne dans cette ère de COVID-19, 25,4 % des femmes et 26,6 % des hommes ont répondu faire des activités de loisir seul en 2021, soit 7,2 points et 7,3 points de plus sur un an respectivement.Avec l'augmentation du temps passé à la maison, en raison de la pandémie, 34,7 % des Séouliennes et 33,4 % de Séouliens ont reconnu la hausse des conflits familiaux.