Corée du Nord : nouveau coup de fil entre Choi Jong-kun et ses homologues américaine et japonais

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais se sont de nouveau entretenus hier par téléphone sur la situation dans la péninsule, en particulier les tirs de missiles répétés de la Corée du Nord.Choi Jong-kun, Wendy Sherman et Takeo Mori ont alors appelé Pyongyang à arrêter les actes susceptibles d’envenimer la situation et à renouer un dialogue diplomatique. Ils sont aussi convenus de renforcer la coopération de leurs pays à tous les niveaux pour redémarrer au plus vite une telle négociation.Dans un communiqué, le département d’Etat américain a précisé que sa sous-secrétaire avait condamné les essais balistiques successifs de l’Etat communiste, en les qualifiant de violation des résolutions onusiennes et d’acte déstabilisant la sécurité régionale. Et d’ajouter que les discussions d’hier ont aussi porté sur les efforts en cours pour atteindre l’objectif de dénucléariser la péninsule de manière complète. Selon le ministère, Sherman a également souligné que son pays était prêt à s’engager dans une diplomatie « sérieuse et cohérente » avec le régime de Kim Jong-un.Les trois diplomates ont également échangé sur les dossiers birman et ukrainien.