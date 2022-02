Pyongyang fustige de nouveau la « politique hostile » de Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réitéré sa condition préalable à tout dialogue, qui est l'abandon par les États-Unis de leur « politique hostile » à son égard.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a ainsi annoncé hier sur son site internet que Washington devrait renoncer aux menaces militaires et aux décisions malveillantes visant son régime, avant d'évoquer « les soi-disant résolutions diplomatique ou dialogue ».Le texte a également prétendu que la péninsule coréenne ne s’extirpait toujours pas de l'escalade des tensions à cause de la politique hostile américaine envers le royaume ermite.Par ailleurs, le ministère a condamné Séoul et Washington d'avoir menacé la sécurité de son pays, avec des centaines de manœuvres militaires conjointes, de l'arsenal de pointe et des armes nucléaires stratégiques déployées sur la péninsule et ses environs.Pour finir, il a exhorté l'administration Biden à lever des sanctions contre le régime de Kim Jong-un, faisant référence à un diplomate chinois qui avait appelé les Etats-Unis à renoncer à sa politique de « sanctions » et à prendre des mesures destinées à régler des préoccupations légitimes de Pyongyang.