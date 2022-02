COVID-19 : 136 nouveaux cas positifs dans l’armée

Photo : YONHAP News

136 contaminations supplémentaires au coronavirus ont été recensées dans l’armée, 24 d’entre elles dans une troupe de formation et d’instruction des nouveaux conscrits, située dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale. Cette unité comptabilise désormais 62 cas positifs dont le premier a été confirmé le 25 janvier.Le total cumulé depuis le début de la crise sanitaire porte ainsi à 5 192 dans les bases militaires locales et à 54 au sein du 36e contingent de l’unité de Cheonghae de la marine, actuellement en mission dans le golfe d'Aden au large de la Somalie.A ce propos, le porte-parole de l’état-major interarmées (JCS) a rassuré que tous les infectés étaient placés à l’isolement et que leur gestion était menée de façon stable, en travaillant en coopération avec les organismes et les autorités sanitaires locales.Kim Jun-rak a ajouté que ces cas sont pour la plupart légers et que l’état des premiers malades s’améliore. Il a également annoncé que les pilules anti-COVID sont arrivées sur place le 27 et le 30 janvier et que leur quantité est suffisante pour le moment.