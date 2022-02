Premier débat télévisé entre les quatre principaux candidats à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les candidats des quatre principaux partis à l'élection présidentielle de mars s'offrent, ce soir, une première joute verbale à la télévision. Lee Jae-myung, Yoon Suk-yeol, Sim Sang-jung et Ahn Cheol-soo s’affronteront de 20h à 22h, sur le plateau de la KBS.Pendant une heure et demie, les orateurs débattront d’abord sur les trois grands sujets : l’immobilier, la diplomatie et la sécurité, ainsi que l’emploi et la croissance. Ils aborderont ensuite les thèmes de leur propre choix, un moment crucial de ce débat inédit.A chaque postulant sa stratégie. Pour Lee, du Minjoo au pouvoir, le débat est son point fort, et il cherchera à imposer sa marque sur l’économie. Si selon lui, il est apparu crédible dans la gestion des politiques, son rival numéro un, en l’occurrence Yoon du Parti du pouvoir du peuple (PPP) se prendra les pieds dans le tapis, même si ce dernier l’attaque tous azimuts pour tenter de l’impliquer dans le scandale de corruption lié à l’aménagement d’un vaste complexe d’appartements de Daejangdong.Justement, le prétendant de la principale force de l’opposition compte lui lancer des piques sur cette affaire survenue lorsque Lee était maire de la ville de Seongnam, dont dépend Daejangdong, et plusieurs autres soupçons pesant sur lui. Yoon s’engagera aussi à faire table rase de l’ère Moon Jae-in.Pourtant, ces deux grands favoris des sondages s’efforceront d’éviter de tomber dans le piège du dénigrement de l’autre, qui risque de repousser les indécis.Sim du Parti de la justice, elle, recueillera les questions des citoyens afin de les poser aux autres candidats. Enfin, pour Ahn, l’objectif est de renverser la vapeur. Pour y parvenir, il fera valoir une image d’un homme au comportement éthique.