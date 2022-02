La course aux médailles des guerriers de Taegeuk débute dès le 5 février

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, dont l’ouverture est prévue le 4 février, demain donc, 91 pays se battront pour un total de 109 médailles d’or dans 15 disciplines issues de sept sports. Dès samedi, la Corée du Sud mise sur le patinage de vitesse sur piste courte pour remporter sa première récompense.En effet, pour la compétition finale du relais mixte, programmée le 5 février à 22h26, Choi Min-jeong et Hwang Dae-heon rivaliseront avec des patineurs chinois, néerlandais, et russes. Ensuite, entre le 7 et le 9 février, la course aux médailles d’or des sud-Coréens se poursuivra dans les catégories du 500m femmes et du 1 000m hommes.Le 8 février, Lee Sang-ho surnommé « Chou Boy » pour s’être initié au snowboard dans un ancien champ de choux aménagé en piste de luge, tentera de monter sur la plus haute marche du podium lors du Super-G hommes de ski alpin. Le lendemain, trois patineurs dont Hwang Dae-heon sprinteront en patinage de vitesse sur piste courte 1 500m messieurs. Côté féminin, trois athlètes dont Choi Min-jeong participeront aux 1 000m dames.L’objectif des guerriers de Taegeuk est d’entrer dans le top 15 du classement, avec entre autres une ou deux médailles d’or. L’agence de presse AP prévoit, pour sa part, que la Corée du Sud empochera 4 médailles d’or et 3 d’argent pour arriver à la 13e position. Lors des JO de PyeongChang, en 2018, le pays du Matin clair en avait ramassé 5 d’or, 8 d’argent et 4 de bronze pour finir au 7e rang.