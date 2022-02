Corée du Nord : nouvel échange téléphonique entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine

Photo : YONHAP News

Après leurs adjoints, c’est au tour des ministres des Affaires étrangères sud-coréen et américain d’échanger au téléphone. Le dernier tir de missile balistique, celui à portée intermédiaire, par la Corée du Nord a été au cœur de leur conversation, qui a eu lieu aujourd’hui, la première en trois semaines.Chung Eui-yong et Antony Blinken ont tous deux exprimé leur forte préoccupation à l’égard du développement des capacités balistiques du pays communiste, en particulier la récente série d’essais. Ils se sont aussi engagés à continuer à travailler en étroite coopération pour ramener Pyongyang au plus vite à la table des négociations.Les deux hommes ont également réaffirmé leur principe, selon lequel la question liée à la péninsule doit être tranchée via le dialogue et une approche diplomatique. Leur appel a aussi été consacré à la collaboration des deux pays avec le Japon ainsi qu’à la situation régionale, notamment en Birmanie.A cette occasion, Séoul a promis de coopérer avec Washington dans la lutte contre le COVID-19, en particulier en matière de production de vaccins et de matériels médicaux.Hier, le visage de la diplomatie américaine a passé un coup de fil à son homologue japonais Yoshimasa Hayashi pour se concerter également sur le dossier balistique nord-coréen. D’après les médias nippons, ils ont aussi abordé la brouille entre Séoul et Tokyo.