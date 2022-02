Photo : YONHAP News

A l’instar de fin décembre, le grand froid refait surface et s’installe lentement mais surement sur la péninsule. Les températures étaient très fraîches, identiques à celles d’hier. Le vent glacial était également de la partie. Le thermomètre affichait ce matin -7°C à Séoul, de même à Daejeon, -4°C à Daegu et -2°C en moyenne pour le Sud.Dans l’après-midi, le mercure ne s’est pas relativement réchauffé dans la moitié nord, à l’exception de Gangneung, qui a enregistré 6°C. En effet, il n’a pas dépassé les 0°C dans la capitale, et était de 2°C dans le quart nord-est. Au Sud, les valeurs étaient comprises entre 4°C et 10°C.Le pays du Matin clair a joui d’un soleil radieux tout au long de la journée, malgré quelques nuages blancs dans le quart sud-ouest.