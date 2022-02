Coupe d’Asie féminine de football : la Corée du Sud accède à la finale pour la première fois

Photo : YONHAP News

Les « guerrières de Taegeuk » ont écrit une nouvelle page de leur histoire. L’équipe sud-coréenne s’est imposée contre celle des Philippines, 2 à 0, en demi-finale de la Coupe d’Asie féminine de football 2022. Le match s’est tenu hier à Pune en Inde.Ainsi, la Corée du Sud est qualifiée pour la finale de cette compétition, organisée par la Confédération asiatique de football (AFC). Une première pour le pays du Matin clair.Lors de ce dernier match, Cho So-hyun, milieu de terrain de Tottenham, a ouvert le score dès la 4e minute, et Son Hwa-yeon, attaquante d’Incheon Hyundai Steel, a marqué le second but à la 34e minute, scellant ainsi la victoire.La Coupe d'Asie féminine de football a vu le jour en 1975. La Corée du Sud a commencé à y participer à partir de 1991. Son équipe a accédé quatre fois aux demi-finales : en 1995, 2001, 2003 et 2014. Son meilleur résultat remonte à 2003, avec une troisième place.La finale aura lieu ce dimanche à Bombay. Les guerrières de Colin Belle y affronteront la Chine, qui est sortie vainqueur de la demi-finale contre le Japon hier.