Première confrontation télévisée entre les quatre principaux candidats à la Maison bleue

Photo : YONHAP News

A un peu plus d’un mois de la présidentielle, les quatre principaux candidats se sont affrontés au cours de leur premier débat télévisé, organisé hier soir à la KBS. Un rendez-vous considéré comme un moment fort de la campagne électorale.Dès le début de la confrontation de deux heures, Yoon Suk-yeol a ouvert le bal des attaques à l’encontre de son adversaire numéro un Lee Jae-myung. Le postulant du Parti du pouvoir du peuple (PPP) est revenu à la charge sur le gigantesque scandale de corruption, lié au projet d’aménagement résidentiel de Daejangdong dans la ville de Seongnam, dont le prétendant du Minjoo a été maire de 2014 à 2018.Une passe d’armes s’est alors engagée. Le premier aurait voulu accuser le second d’avoir délibérément privilégié les profits astronomiques pour les promoteurs immobiliers ayant participé au projet, qui ont quant à eux corrompu de nombreux fonctionnaires, magistrats ou hommes politiques. La contre-attaque a aussitôt été lancée. Le candidat du parti au pouvoir a évoqué le fait que la sœur de l’un de ces développeurs a acheté la maison du père de son rival de la première force de l’opposition.Sim Sang-jung du Parti de la justice, elle, a mis en cause la prise de position de l’épouse de Yoon, récemment révélée, pour un ancien gouverneur influent, accusé de viols par sa secrétaire et placé actuellement derrière les barreaux, avant de le pousser finalement de s’excuser à la place de sa femme.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, après quelques piques adressées à Yoon, a posé la question à Lee lui demandant s’il est l’héritier du président de la République sortant. Sa réponse : « je ne le suis pas, je souhaite former mon propre gouvernement. »