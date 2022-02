COVID-19 : le dispositif de distanciation sociale est prolongé de deux semaines

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation fulgurante du variant Omicron, la Corée du Sud ne cesse de battre son record de contaminations au COVID-19. Elle enregistre 27 443 cas positifs supplémentaires en 24 heures, soit une hausse de plus de 4 500 qu’hier. Ainsi, son bilan quotidien reste au-dessus du seuil des 20 000 infectés pour le troisième jour consécutif.Plus en détails : le pays compte 27 283 cas d’origine locale et 160 importés. Quant au nombre de patients dans un état grave ou critique, il s’établit à 257, soit une baisse de 17 malades en un jour. Il reste néanmoins supérieur à 200 depuis une semaine. Le pays déplore également 24 nouveaux décès, ce qui porte le taux de létalité à 0,73 %.Par ailleurs, le nombre de nouvelles infections risque de grimper dans les jours à venir. Les congés du Nouvel an lunaire ont multiplié les déplacements des habitants et corollairement les contacts. Par ailleurs, le nombre de tests va retrouver le niveau habituel d’avant les jours fériés.Pour faire face à cette vague de contamination, le gouvernement a décidé de prolonger le dispositif actuel de distanciation sociale de deux semaines, soit jusqu’au 20 février prochain. C’est ce qu’a annoncé ce matin le Premier ministre Kim Boo-kyum. Il s’agit de maintenir la jauge des rassemblements privés à six personnes et les horaires d’ouverture à 21h pour les établissements à haute fréquentation.De plus, l’exécutif a décidé d’élargir la prescription de la pilule de traitement aux personnes de 50 ans ou plus, alors que le plafond d’âge avait été fixé à 60 ans.D’après le Premier ministre, les autorités sanitaires mettront en place un système de questionnaire d’auto-évaluation dans le cadre de l’enquête épidémiologique la semaine prochaine.Jusqu’à hier, 2 300 cliniques de proximité, y compris celles spécialisées en maladies respiratoires, ont déposé leur demande de participation aux soins anti-COVID-19. Et environ 600 d’entre elles ont déjà commencé à prendre en charge ceux qui présentent des symptômes suspects du virus.Dans tout le pays, 104 857 infectés se soignent à leur domicile, ce qui avoisine la limite de la capacité des établissements chargés d’en assurer le suivi médical à distance, à savoir 109 000 malades.