Les JO d’hiver de Pékin débutent ce soir avec la cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 se déroulera ce soir, à 20h heure locale, en Chine. Malgré le COVID-19, de nombreuses compétitions sont attendues durant cet événement sportif planétaire qui va durer jusqu’au 20 février. Les tours préliminaires de certains sports, comme le curling et le hockey sur glace, ont déjà commencé même avant l'ouverture officielle.Sous la devise officielle « Ensemble pour un avenir commun », le lever de rideau des 24e JO d’hiver aura lieu au Stade national, également connu sous le nom de « Nid d’oiseau ». Cette enceinte avait, rappelons-le, accueilli la cérémonie d’ouverture des JO d’été en 2008. Cette année, le nombre de spectateurs sera limité à 3 000 sur fond de crise sanitaire.La Corée du Sud, classée au 7e rang avec entre autres cinq médailles d’or à PyeongChang il y a quatre ans, y sera représentée par 124 guerriers de Taegeuk. Ils ambitionnent d’intégrer le top 10 du classement en grimpant sur la plus haute marche du podium dans plus de deux disciplines. Lors de la cérémonie d’ouverture, 39 membres de l’équipe sud-coréenne, dont 11 athlètes, feront leur entrée au 73e rang parmi les 91 pays participants. Les deux patineurs de vitesse sur piste courte, Kwak Yoon-gy et Kim A-lang sont les porte-drapeaux du pays du Matin clair.Leurs compatriotes attendent avec impatience l’annonce de la première médaille à l’issue du relais mixte sur piste courte demain, le 5 février.Le coup d’envoi des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 sera diffusé en direct sur la chaîne 1 de la KBS avec le commentateur Song Seung-hwan, qui était en charge de la mise en scène de la cérémonie d’ouverture de l’édition 2018 à Pyeongchang.