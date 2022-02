Corée du Nord : Washington poursuit à la fois des contacts avec ses alliés et des efforts diplomatiques

Photo : YONHAP News

Washington durcit le ton après les récents tirs de missiles répétés par la Corée du Nord, même s’il préfère une solution diplomatique. C’est ce qu’on peut constater dans les propos tenus hier par le porte-parole de son département d’Etat.Lors d’un point de presse, Ned Price a en effet affirmé que son pays poursuivait des contacts non seulement avec ses alliés et partenaires, mais aussi avec les Nations unies pour se concerter sur de nouvelles sanctions à prendre contre Pyongyang, tout en déployant des efforts diplomatiques.Et de préciser que le représentant spécial pour le royaume ermite, Sung Kim, s’est récemment entretenu sur le sujet avec ses homologues sud-coréen et japonais, et que l’ambassadrice à l’Onu Linda Thomas-Greenfield est, elle aussi, profondément engagée à l’égard de la menace de la Corée du Nord pour la paix et la sécurité mondiales. Pourtant, la voix de la diplomatie américaine a tenu à souligner que « les efforts diplomatiques sont un autre outil important ».Selon Ned Price, si l’administration Biden a clairement annoncé, à plusieurs reprises, qu’elle n’avait pas d’intention hostile vis-à-vis du régime de Kim Jong-un, ce dernier continue à faire la sourde oreille. Cela n’empêchera cependant pas les Etats-Unis de travailler en étroite coopération avec leurs pays alliés sud-coréen, japonais et de l’Indopacifique pour accélérer la dénucléarisation complète de la péninsule.Pour rappel, le Nord continue de faire monter la tension avec ses essais de missiles. Il en a effectué sept, rien qu'au premier mois de l'année. Le dernier en date, celui d’un engin à portée intermédiaire remonte au 30 janvier. Depuis, aucun mouvement particulier n’est observé. Néanmoins, une nouvelle démonstration de force pourrait intervenir, le Conseil de sécurité des Nations unies se réunissant aujourd’hui pour évoquer justement le test de dimanche.