COVID-19 : les consultations sont fournies par 60 % des cliniques de quartier participantes

Photo : YONHAP News

Afin de lutter plus efficacement contre la vague de contaminations au variant Omicron, le gouvernement avait invité de nombreuses cliniques de proximité à prêter main forte aux autorités sanitaires dès la fin des congés du Nouvel an lunaire.Selon l’exécutif, environ 340 cliniques de quartier devaient participer à ce nouveau dispositif de dépistage et de soins contre le COVID-19, lancé hier. En réalité, seuls 180 établissements, soit 60 %, ont honoré leur engagement le premier jour. C’est ce qu’a déclaré le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).D’après les autorités, les derniers jours fériés ont perturbé la mise en place de ce système. Les cabinets médicaux de quartier ont fait face à une forte hausse de patients autres que les cas suspects de l’épidémie juste après les cinq jours de vacances.Les cliniques participantes sembleraient prendre plus de temps pour assurer les préparatifs nécessaires : séparer le parcours des malades ordinaires de celui de ceux qui présentent des symptômes du COVID-19, traiter à part les déchets contaminés par le virus, et appliquer le protocole sanitaire, entre autres.Par ailleurs, certaines parmi elles n’ont même pas reçu de kits de tests indispensables pour diagnostiquer le coronavirus. Mais tout devrait rentrer dans l’ordre avec la fin des festivités.