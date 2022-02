JO de Pékin : Kim Jong-un félicite Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a adressé ses félicitations à Xi Jinping pour l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin.A en croire une information publiée aujourd’hui par l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), l’homme fort de Pyongyang a envoyé au président chinois un message, dans lequel il a fait part de ses vives félicitations au nom du Parti des travailleurs, du gouvernement et du peuple de son pays.Le dirigeant nord-coréen y a évoqué également les enjeux de ces 24e JO d’hiver, qui selon lui, sont « un grand événement heureux » que son pays allié organise à l’aube d’une nouvelle ère pour les 100 ans de son renouveau. Et une fête à la fois pour les peuples et les sportifs du monde entier, qui aspirent à la paix, à l’amitié et à l’unité.Kim III a également salué l’empire du Milieu pour l’ouverture de cette grande messe mondiale du sport en dépit de la pandémie de coronavirus et des conditions difficiles sans précédent, la qualifiant de « grande victoire ».Le numéro un nord-coréen en a profité pour évoquer aussi les relations d’amitié entre les deux nations. Des liens devenus solides voire invincibles dans la lutte conjointe pour défendre et faire avancer leur œuvre commune. Il s’est alors engagé à les relever à un niveau supérieur, main dans la main avec le président chinois.Le mois dernier, le Nord a officiellement annoncé son absence aux Jeux, dans une lettre envoyée à la Chine. Celle-ci a fait preuve de compréhension.