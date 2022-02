Compétitivité en maths : la Corée du Sud promue au plus haut niveau par l’UMI

Photo : YONHAP News

L’Union mathématique internationale (UMI) a apprécié la belle compétitivité en mathématiques de la Corée du Sud. Et elle a décidé, mardi, de la promouvoir parmi les pays membres placés au plus haut. C’est ce qu’a annoncé hier la Société mathématique coréenne (KMS).Selon la KMS, le pays du Matin clair voit ainsi son grade passer du groupe 4 à celui du 5, soit le niveau le plus élevé. Il a adhéré à cette ONG scientifique internationale en 1981 en débutant en bas de l’échelle. Et il est devenu la nation à avoir accédé le plus rapidement au statut du dernier niveau.L’UMI a été fondée en 1920. A l’heure actuelle, elle compte 87 pays membres. Elle organise le Congrès international des mathématiciens tous les quatre ans. Et elle décerne la médaille Fields considérée comme le prix Nobel de mathématiques.Cette union compte désormais 12 nations au sein du groupe 5, à savoir la Corée du Sud, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Israël, l’Italie, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.