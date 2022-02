Prix à la consommation : hausse de 3,6 % en janvier

Photo : YONHAP News

L’inflation maintient son rythme de plus de 3 % pour le quatrième mois consécutif, selon les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Concrètement, le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6 % sur 12 mois glissants, après 3,7 %, 3,8 % et 3,2 %, respectivement en décembre, en novembre et en octobre. Son indice, dit IPC, s’est donc établi à 104,69.Le renchérissement des produits pétroliers (+16,4 %) explique largement cette poussée inflationniste. Sans oublier les produits agricoles, halieutiques et d’élevage, ainsi que les services, qui ont bondi respectivement de 6,3 % et de 2,9 % sur un an.Quant à l’indice des prix, calculé selon la fréquence d’achat des produits et la part du budget consacré, il a progressé de 4,1 % par rapport à l’année dernière. Et l’inflation a grimpé de 3 %, si on ne tient pas compte des cours des produits agricoles et pétroliers. Le chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis dix ans.Un responsable du Kostat a mis en garde contre une possible inflation qui poursuivrait son ascension pendant un certain temps.