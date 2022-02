Intentions de vote : Yoon Suk-yeol enregistre 46 % et Lee Jae-myung 38 %

Photo : YONHAP News

A cinq semaines de l’élection présidentielle, un nouveau baromètre a été réalisé pour mesurer les intentions de vote. Résultat : Yoon Suk-yeol devance son rival principal Lee Jae-myung lors d’un scrutin virtuel à plusieurs candidats.A la demande de l’UPI News, Research View a effectué ce sondage du 1er au 3 février derniers auprès d’un échantillon de 1 000 hommes et femmes âgés de 18 ans ou plus et issus de tout le pays, à l’aide de numéros virtuels de téléphone portable (85 %) ou fixe (15 %). Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.Selon cette enquête, Yoon, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, a recueilli 46 % des intentions de vote, alors que son opposant numéro un, Lee du Minjoo, le parti au pouvoir, est crédité de 38 %. Leur écart s’établit donc à 8 %, et s’est donc creusé au-delà même de la marge d’erreur. L’ancien procureur général a gagné 1 point en une semaine, alors que dans le même temps, l’ex-gouverneur de Gyeonggi en a perdu autant.Quant au candidat du Parti du peuple, parti minoritaire centriste, Ahn Cheol-soo, il a récolté 8 % des intentions de vote, soit en recul de 1 point en une semaine. La prétendante du Parti de la justice, petite formation progressiste, Sim Sang-jung, en a recueilli 3 %.Selon les tranches d’âge, Yoon devance Lee chez les 20-29 ans (avec 51 %), les sexagénaires (58 %) et les septuagénaires (59 %). Mais Lee dépasse Yoon chez les trentenaires (45 %), les quarantenaires (42 %) et les cinquantenaires (45 %).Plus de détails sont disponibles sur le site www.nesdc.go.kr.