Crise ukrainienne : retombées limitées sur l’économie sud-coréenne à court terme

Photo : YONHAP News

L’escalade des tensions entre l’Ukraine et la Russie inquiète non seulement les pays occidentaux mais aussi la Corée du Sud. Ainsi, le gouvernement sud-coréen a mis sur pied une task force dédiée à ce dossier.Ce groupe de travail a tenu une réunion ce matin sous la présidence du premier vice-ministre des Finances, Lee Eog-weon. A l’issue de ce rendez-vous, il a conclu que la crise ukrainienne aura une portée limitée au niveau des impacts directs sur l’économie sud-coréenne.Selon Lee, même si les énergies et les matières premières affichent une légère hausse de variabilité de leurs prix, la Corée du Sud n’a pas lieu de s’inquiéter à court terme grâce à ses réserves et stocks en énergie.Par ailleurs, les établissements financiers du pays du Matin clair présentent un faible risque d’exposition lié à la Russie et l’Ukraine, à savoir 0,4 % de la valeur totale des expositions financières à l’étranger. La Russie occupe 1,5 % des exportations et 2,8 % des importations pour la Corée du Sud, tandis que l’Ukraine ne représente que 0,1 % dans les deux domaines.Le premier vice-ministre a toutefois précisé que la crise ukrainienne pourrait avoir des retombées négatives à long terme. Selon lui, si elle se conjugue avec un relèvement précoce des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine, cela risque d’accentuer la volatilité sur le marché monétaire, de faire chuter les échanges commerciaux et d’affaiblir la reprise de l’économie mondiale.En conséquence, le gouvernement a décidé de renforcer la veille internationale sur l’approvisionnement des produits pour lesquels Séoul est dépendant de Moscou et de Kiev et dont il aura du mal à trouver des articles de remplacement.